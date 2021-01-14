Синоптики рассказали, когда утихнет снегопад в Москве

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В столице снегопад утихнет в четверг днем, выпадет еще около 5–8 миллиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
"В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет еще порядка 5–8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду. Температура минус 12 – минус 14 в Москве, минус 10 - минус 15 по области", – рассказал Тишковец.
По его словам, при ветре и влажности воздуха, которая составляет 91%, температура будет ощущаться на уровне 19 градусов мороза.
"Холодно, неприятно, но интенсивность снегопада в течение дня будет постепенно снижаться. Но все равно снежные заносы, ухудшение видимости до нескольких километров – все это остается в силе, и довольно сложные погодные условия", – добавил синоптик.
Тишковец подчеркнул, что в столице за сутки выпало 19% месячной нормы осадков.
"В Москве, на базовой станции ВДНХ, за сутки в осадкомеры попало 8 миллиметров осадков, что составляет 19% месячной нормы", – рассказал он.
Как говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале, из-за непогоды в столице затруднено движение транспорта, заторы растянулись на 76 километров.
Отмечается, что на движение транспорта также оказывают влияние ДТП и дорожные работы.
В Дептрансе уточнили, что самая сложная транспортная ситуация образовалась на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до Липецкой улицы. Движение также затруднено на внутренней стороне МКАД от 20 до 28 километра, Шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.
Ранее в ГИБДД призвали столичных водителей к осторожности из-за усиления ветра и гололедицы. Аналогичную рекомендацию выдали в ЦОДД. В ведомстве добавили, что за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты будут вручную управлять светофорами.
В столице установилась неблагоприятная погода. Метеорологи предупредили, что в городе в четверг может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.
В Гидрометцентре жителям Европейской России пообещали погодный букет неприятностей. В регионах в ближайшие дни ожидаются снегопады, сильный ветер, аномальный холод, налипание снега, метели и снежные заносы.
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