Снежные заносы и гололед ожидаются на дорогах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах в Москве в ближайшие дни. Также в столице прогнозируется сильный снегопад, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Уточняется, что 13 и 14 января порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Водителям рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом.
"Во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты", – сказали в ЦОДД.
В ведомстве добавили, что за дорожной обстановкой круглосуточно будет следить ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты будут вручную управлять светофорами.
Планируется, что безопасность на дорогах обеспечат 24 экипажа патруля ЦОДД.
Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется на воскресенье, 17 января. По данным синоптиков, столбики термометров покажут до минус 24 градусов ночью.
Метеорологи предупреждали, что ближайшей ночью и завтра днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.
МЧС также предупредило москвичей о метели и гололедице до утра четверга. Автолюбителям рекомендовали снизить скорость движения.
На Москву надвигается мощный снегопад
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