Синоптики предупредили москвичей о мощном снегопаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице с 21:00 13 января до 11:00 14 января объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении. Также до вечера среды действует предупреждение из-за ветра, а до 11:00 15 января – в связи с гололедицей.

В свою очередь, Росгидромет отмечает, что ближайшей ночью и завтра днем в городе может выпасть до 9 миллиметров осадков. Это более 20% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 миллиметра.

По прогнозам синоптиков, 14 января в городе ожидается метель, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столице придется на воскресенье, 17 января. По данным синоптиков, столбики термометров москвичей покажут до минус 24 градусов ночью.

