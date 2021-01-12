Аномальные морозы продержатся в столичном регионе всю неделю

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Со среды температура в столичном регионе начнет снижаться и к выходным опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Температурный фон в Москве и Московской области уже завтра будет на 4–6 градусов ниже нормы, аналогичная ситуация в четверг", – отметил Вильфанд.
Он подчеркнул, что в выходные дневная температура составит -15... -20 градусов, в ночное время суток – от -19 до -24 градусов. По словам Вильфанда, погода в столичном регионе находится под влиянием антициклона.
Синоптик подчеркнул, что в четверг в Москву ворвутся холодные воздушные массы. Специалист заявил, что 14 января в столичном регионе ожидаются сильный снег и усиление ветра до 17 метров в секунду.
"Местами будут снежные заносы, высота снега в этот день увеличится до 6–10 сантиметров. Автомобилистам нужно быть особо внимательными в этот день, так как снег создает плохие условия видимости, скольжение и снежные заносы, в общем, проблемы на дорогах", – подчеркнул синоптик.
Он добавил, что в начале следующей недели ожидается повышение температуры в Москве и области. В это время столбики термометров вернутся к климатическим нормам. Синоптик отметил, что в Москве не наблюдалось очень сильных морозов за последние годы.
Ранее сообщалось, что столицу накроет средиземноморский циклон. В связи с этим сугробы в Москве могут вырасти до 25–30 сантиметров из-за того, что с четверга в городе может выпасть до 5–10 миллиметров осадков.
Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания. В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
В Гидрометцентре предупредили россиян об "иссиня-черных" морозах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: