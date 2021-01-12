Аномальные морозы продержатся в столичном регионе всю неделю

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Со среды температура в столичном регионе начнет снижаться и к выходным опустится на 8–10 градусов ниже климатической нормы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Температурный фон в Москве и Московской области уже завтра будет на 4–6 градусов ниже нормы, аналогичная ситуация в четверг", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что в выходные дневная температура составит -15... -20 градусов, в ночное время суток – от -19 до -24 градусов. По словам Вильфанда, погода в столичном регионе находится под влиянием антициклона.

Синоптик подчеркнул, что в четверг в Москву ворвутся холодные воздушные массы. Специалист заявил, что 14 января в столичном регионе ожидаются сильный снег и усиление ветра до 17 метров в секунду.

"Местами будут снежные заносы, высота снега в этот день увеличится до 6–10 сантиметров. Автомобилистам нужно быть особо внимательными в этот день, так как снег создает плохие условия видимости, скольжение и снежные заносы, в общем, проблемы на дорогах", – подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в начале следующей недели ожидается повышение температуры в Москве и области. В это время столбики термометров вернутся к климатическим нормам. Синоптик отметил, что в Москве не наблюдалось очень сильных морозов за последние годы.

Ранее сообщалось, что столицу накроет средиземноморский циклон. В связи с этим сугробы в Москве могут вырасти до 25–30 сантиметров из-за того, что с четверга в городе может выпасть до 5–10 миллиметров осадков.

Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания. В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.