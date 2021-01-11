Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В середине недели температура воздуха в Москве опустится до -24 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
Он отметил, что в ночь на 13 января столбики термометров опустятся до значений -14... -19 градусов. Местами температура воздуха в ночное время составит -24 градуса.
"Дальше теплеть существенно не будет: ночная температура будет [минус] 15–20 градусов и ниже, днем тоже жары не ожидается", – заявил Вильфанд.
Синоптик отметил, что к 15 января холодная погода в Москве укрепит свои позиции. Днем температура воздуха будет достигать -19 градусов. 16 января потепления также ждать не стоит – столбики термометров могут опуститься до 20 градусов мороза.
Ранее столичных водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания. В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Он отметил, что в городе заранее узнали о похолодании.
Метеоролог рассказал, с чем связано резкое похолодание в столице
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