Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в столицу придет сильное похолодание. Ночью температура может опуститься до -20 градусов. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно аккуратными", – сообщили в пресс-службе.
Сотрудники ЦОДД попросили водителей не совершать в непогоду резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость движения. Также они напомнили о необходимости проверить перед поездкой работу аккумулятора, наличие незамерзайки и щетки для чистки снега.
В пресс-службе также подчеркнули, что на столичных дорогах в круглосуточном режиме работает подготовленная к морозам служба дорожного патруля, которая своевременно окажет помощь водителям при необходимости.
Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Он также уточнил, что в связи с похолоданием был поднят уровень теплоносителя на объектах генерации тепла.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого предупредил москвичей о трескучих морозах на наступившей неделе. По его словам, днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.
Согласно прогнозу синоптика, с 13 января максимальные температуры будут составлять порядка -15 градусов. Это ниже нормы на 8–9 градусов. Вильфанд отметил, что холода в столице задержатся на длительный период. Такая погода несет в себе потенциальную опасность, предупредил синоптик.
Москвичей предупредили о трескучих морозах на наступившей неделе
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