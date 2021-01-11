Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за похолодания в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в столицу придет сильное похолодание. Ночью температура может опуститься до -20 градусов. Центр организации дорожного движения просит водителей быть предельно аккуратными", – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники ЦОДД попросили водителей не совершать в непогоду резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость движения. Также они напомнили о необходимости проверить перед поездкой работу аккумулятора, наличие незамерзайки и щетки для чистки снега.

В пресс-службе также подчеркнули, что на столичных дорогах в круглосуточном режиме работает подготовленная к морозам служба дорожного патруля, которая своевременно окажет помощь водителям при необходимости.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях аномальных морозов. Он также уточнил, что в связи с похолоданием был поднят уровень теплоносителя на объектах генерации тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого предупредил москвичей о трескучих морозах на наступившей неделе. По его словам, днем температура воздуха может опуститься до -19 градусов.

Согласно прогнозу синоптика, с 13 января максимальные температуры будут составлять порядка -15 градусов. Это ниже нормы на 8–9 градусов. Вильфанд отметил, что холода в столице задержатся на длительный период. Такая погода несет в себе потенциальную опасность, предупредил синоптик.

