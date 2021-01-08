Температуру батарей в квартирах москвичей повысят из-за сильных морозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за резкого похолодания, которое ожидается в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. В связи с этим принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.
Заммэра добавил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
Он рассказал, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Аномальные морозы ожидаются в столичном регионе на следующей неделе. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов.
В ближайшие субботу и воскресенье ожидаются скоротечные заряды снега, благодаря чему снежный покров вырастет до 27 сантиметра, превысив норму. В то же время температура вернется в свое климатическое русло: ночами воздух будет остывать до -12 градусов, а днем не выше -10 градусов.
В ночь на понедельник резко похолодает до минус 15–20 градусов, местами ожидается до 25 градусов мороза. Днем будет 11–16 градусов ниже нуля. Во вторник под утро столбики термометров покажут минус 19–24 градусов, местами до минус 27 градусов. После полудня ожидается 13–18 градусов мороза. Это на 10 градусов ниже положенного в середине зимы.
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