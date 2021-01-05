Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Рождество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителям центральной части России рассказали о погоде на Рождество. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным синоптика, погода в Москве на Рождество будет облачной с небольшим морозом.

"В ночь на 7 января температура в Москве будет составлять 6–8 градусов мороза, а по области – до 10 градусов. Не очень холодно будет, такой мягкий вариант зимы", – объяснил эксперт.

Днем 7 января столбики термометров поднимутся до отметки в -5 градусов. Такая погода установится на всей территории центра европейской части страны.

"Температурный фон выше нормы градуса на 2–3", – сказал синоптик.

Он добавил, что на праздник в некоторых районах может пройти небольшой снег.

"Повысится высота снежного покрова, может, на пару сантиметров", – заключил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ. Сообщалось, что на Дальнем Востоке температурные отклонения от нормы могут составить до 25 градусов.