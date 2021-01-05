Синоптик предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Погодные аномалии ожидаются в ряде российских регионов в ближайшее время. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
В частности, в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях температура будет заметно ниже нормальных значений.
"Ночные температуры будут до минус 25–30 градусов, что ниже нормы на 5–10 градусов. Совершенно холодная погода", – сообщил метеоролог.
На Дальнем Востоке температурные отклонения от нормы составят до 25 градусов. На севере Таймыра и в Якутии будет теплее на 20–25 градусов.
Кроме того, новая волна аномального холода накроет регионы Западной Сибири.
"Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край – там температура на 15–18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40–43 градусов", – заявил Вильфанд.
Аномальный холод также ожидается на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве. По прогнозам синоптика, ослабление морозов стоит ждать лишь в конце первой декады.
Ранее москвичей предупредили о похолодании к концу недели. В частности, в ночь на 7 января столбики термометров будут показывать от -4 до -6 градусов.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
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