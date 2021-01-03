Вильфанд прогнозирует мягкий вариант зимы на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие несколько дней, сообщает RT.
По его словам, Гидрометцентр еще до Нового года прогнозировал на европейской территории России противодействие антициклона с востока и циклона с запада.
"Циклоническая деятельность побеждала в первые дни нового года. Было тепло, так как именно по восточной периферии циклона перемещались теплые, насыщенное влагой воздушные массы. Ситуация меняется постепенно и антициклон уже северного происхождения", – пояснил Вильфанд.
По его словам невероятно холодная погода в Западной Сибири и Красноярском крае обуславливается этим антициклоном.
"На европейскую территорию страны начнет постепенно распространяться отрог этого антициклона. Гребень высокого давления будет переваливать через Урал, и уже он будет определять условия погоды в центре европейской России", – добавил он.
По словам специалиста, с понедельника будут наблюдаться отрицательные температуры. Ночью во вторник – минус 3 – минус 5 градусов, днем до минус 3.
"Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее", – сказал Вильфанд.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде. Водителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
На Москву идет сильный снегопад
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