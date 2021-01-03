Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололеде

Фото: МЧС России/Антон Великжанин

В Московской области в понедельник, 4 января, ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"Согласно прогнозам синоптиков, в Подмосковье ожидается мокрый снег и его налипание, гололед, морось", – говорится в сообщении.

Водителей призывают воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам рекомендуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода придет в столицу с понедельника. По его словам, 4 января произойдет уверенное понижение температуры – ночью будет минус 2–7, днем – от 0 до минус 5 градусов.

Во вторник, 5 января, ожидается 4–9 градусов мороза ночью и минус 2-7 градусов днем. В среду и четверг ночью будет от 5 до 10 градусов мороза, а днем – минус 3-8.