В России может сильно измениться длительность времен года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России в ближайшие годы может заметно измениться длительность времен года.
По его словам, это связано с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. В частности, уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки.
"В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", – сказал Вильфанд ТАСС.
Он указал, что в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, напротив, приходит раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой прошлого века.
Метеоролог добавил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая из-за антропогенного фактора. Так, за последние 30 лет температура в январе стала выше на 2 градуса.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее объяснил, почему синоптики прозвали "марсианской" солнечную и бесснежную погоду, которая наблюдалась в Москве.
Декабрь в столице стал самым солнечным за всю историю метеонаблюдений
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