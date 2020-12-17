В России может сильно измениться длительность времен года

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России в ближайшие годы может заметно измениться длительность времен года.

По его словам, это связано с глобальным потеплением: зима будет короче, а весна продолжительнее. В частности, уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки.

"В каждом регионе по-разному: где-то даже на 10 с небольшим дней. Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", – сказал Вильфанд ТАСС.

Он указал, что в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, напротив, приходит раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой прошлого века.

Метеоролог добавил, что в настоящее время скорость глобального потепления особенно высокая из-за антропогенного фактора. Так, за последние 30 лет температура в январе стала выше на 2 градуса.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее объяснил, почему синоптики прозвали "марсианской" солнечную и бесснежную погоду, которая наблюдалась в Москве.