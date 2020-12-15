Жителей европейской России предупредили о снегопадах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода. По его словам, изменения будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды.
"Если начало недели было умеренно морозное, то с завтрашнего дня будет умеренно мягкая погода", – сказал синоптик. Так, ночные температуры составят минус 5-6 градусов, а дневные – минус 2-4 градуса. При этом сформируется устойчивый снежный покров.
"Всю неделю будет облачно, и солнце будет редко выглядывать сквозь облака. Прогнозируются осадки, местами сильный снег", – добавил специалист. Он заключил, что с вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет в эти дни, останется на зиму.
В то же время в конце рабочей недели прогнозируется оттепель до плюс 2 градусов, повышение температуры может составить 4-5 градусов, передает РИА Новости.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице на этой неделе резко повысится атмосферное давление.
"Атмосфера": в Москве ожидаются снегопады на этой неделе
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