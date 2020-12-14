В Москве ожидается резкое повышение атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует на этой неделе в Москве теплую погоду без осадков и резкое повышение атмосферного давления.
"Неделя будет теплее прошлой, но солнца не будет. Погоду будут определять циклоны, они нам принесут порцию теплого влажного воздуха с осадками различной интенсивности", – приводит ее слова РИА Новости.
Позднякова отметила, что во вторник москвичей ожидает облачная погода и небольшой снег. В среду осадков будет меньше, атмосферное давление увеличится и сохранится облачность. Снег вернется в столицу 17 декабря, но за 12 часов выпадет не более 1 сантиметра, пояснила Позднякова.
"Дневная температура будет на уровне минус 1 – минус 3. С 17 на 18 число атмосферное давление начнет резко повышаться", – уточнила она.
Также специалист прогнозирует, что 18 декабря температура будет близка к нулю, что приведет к появлению мокрого снега.
"Девятнадцатого числа мы сохраняем облачную погоду, небольшой снежок. Температура в ночные часы уже будет ниже, минус 3 – минус 8, дневная температура ноль –минус 5, вновь попадаем в более прохладную воздушную массу", – рассказала Позднякова.
Она также пообещала, что за неделю в столице может выпасть до 7 сантиметров снежного покрова, который останется до Нового года.
Ранее сообщалось, что в Москве высота снежного покрова в некоторых местах достигает 6 сантиметров, а в Подмосковье – 8 сантиметров. В воскресенье больше всего осадков выпало в САО и ТиНАО.
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