В столице высота снежного покрова местами достигает 6 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве высота снежного покрова в некоторых местах достигает 6 сантиметров, а в Подмосковье – 8 сантиметров. Синоптики отмечают, что на территории столичного региона замечен дефицит осадков, пишет портал "Метеоновости".

"Специалисты зафиксировали утром 14 декабря высоту снежного покрова на ВДНХ и Балчуге около 5 сантиметров, а в МГУ – 6 сантиметров. В подмосковном Можайске он достиг 8 сантиметров. В восточной части области снег не лег", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что в воскресенье больше всего осадков выпало в САО и ТиНАО.

Ранее в Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Уточняется, что предупреждение действует с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря.