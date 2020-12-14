Жителей столичного региона предупредили о снеге и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Местами сильный снег, обледенение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение действует с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря.

Накануне в столице прошел снегопад, его принес теплый атмосферный фронт с юга. По словам синоптиков, в понедельник осадки могут возобновиться.

Прогнозируется, что только за понедельник может прибавиться 1–2 сантиметра снежного покрова, а со вторника снегопады станут еще сильнее.