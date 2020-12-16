Синоптик объяснил "марсианскую" погоду в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологи прозвали "марсианской" солнечную и бесснежную погоду, которая наблюдалась в Москве.
По его словам, аналогичная погода ассоциируется с Марсом в том смысле, что там атмосфера когда-то напоминала земную, но потом практически ее лишилась, передает радио Sputnik.
"Там стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат. Плюс на Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова", – пояснил синоптик.
Тишковец добавил, что из-за активизации циклона характер погоды в ближайшее время полностью изменится: будет преобладать сплошная облачность и возрастет интенсивность снегопадов.
Кроме того, повысится температура, а воздух станет чище, поскольку снег уберет взвешенную пыль. К выходным в Москве сформируется снежный покров до 7-12 сантиметров.
"Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус 7, а днем минус 5. Все это к радости любителей русской зимы", – заключил Тишковец.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице на этой неделе резко повысится атмосферное давление.
"Атмосфера": в Москве ожидаются снегопады на этой неделе
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