Синоптик объяснил "марсианскую" погоду в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологи прозвали "марсианской" солнечную и бесснежную погоду, которая наблюдалась в Москве.

По его словам, аналогичная погода ассоциируется с Марсом в том смысле, что там атмосфера когда-то напоминала земную, но потом практически ее лишилась, передает радио Sputnik.

"Там стало очень низкое содержание водяного пара и резкий субконтинентальный климат. Плюс на Марсе отсутствует облачность, всегда солнечно и нет снежного покрова", – пояснил синоптик.

Тишковец добавил, что из-за активизации циклона характер погоды в ближайшее время полностью изменится: будет преобладать сплошная облачность и возрастет интенсивность снегопадов.

Кроме того, повысится температура, а воздух станет чище, поскольку снег уберет взвешенную пыль. К выходным в Москве сформируется снежный покров до 7-12 сантиметров.

"Температурный фон ожидается очень мягкий, очень комфортный, ночью будет до минус 7, а днем минус 5. Все это к радости любителей русской зимы", – заключил Тишковец.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице на этой неделе резко повысится атмосферное давление.