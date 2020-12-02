Минувшая осень в Москве стала самой теплой в истории наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прошедшая осень в Москве стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений с 1879 года. Средняя температура в осенние месяцы в столице составила плюс 8,4 градуса.

Самым теплым в истории был октябрь, сентябрь – на четвертом месте, ноябрь – на пятом. До этого самая теплая осень в Москве была в 1974 году, на втором месте – осень 2019 года. Синоптик также указал, что 1 декабря температура в Москве была на 4 градуса выше нормы, что "соответствует осенним значениям".

Однако 2 декабря температура понизится до отрицательных значений и будет соответствует многолетним значениям, которые характерны для начала декабря. По прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха будет колебаться от минус 1 градуса днем до минус 6 ночью.

Вильфанд добавил, что "умеренно морозная погода" будет наблюдаться всю первую декаду декабря. "При этом снега не будет или будет преимущественно бесснежная погода, что связано с антициклоном, когда облака не формируются, а снег выпадает только из облаков", – сказал метеоролог "Интерфаксу".

Ранее москвичей предупредили о рекордно высоком давлении в предстоящие выходные. Атмосферное давление в столице превысит значение 765 миллиметров ртутного столба (1020 гПа).