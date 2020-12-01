Синоптик рассказала, сколько продержится снежный покров в Москве

Фото: Москва 24//Антон Великжанин
Небольшой снежный покров может продержаться на улицах Москвы до субботы из-за ожидаемой устойчивой минусовой температуры. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"За сутки может два миллиметра снега набраться. Происходит усиление антициклона, а антициклон на востоке. Снежный покров сохранится в парках, на газонах, а на тротуарах быстро перейдет в наледи. На 2 декабря местами небольшой снег, а потом 3, 4 декабря без осадков, 5 и 6 преимущественно без осадков и небольшое понижение температуры. Ничто не будет провоцировать таяние снега, но пока его мало", – передает слова Макаровой РИА Новости.
Специалист отметила, что по такому снегу вряд ли получится прокатиться на санках, однако он будет радовать глаз. По словам синоптика, снег постепенно будет накапливаться из-за отрицательной температуры.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в Москве к Новому году может достичь 13 сантиметров. Он рассказал, что в последнюю декаду декабря температура воздуха в Москве составит днем до минус шести градусов.
Москвичи показали кадры снежной столицы
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