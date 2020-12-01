Синоптик спрогнозировал высыпание "алмазной пыли" в Москве к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице к концу недели влажность воздуха достигнет 90%, а вымерзание водяного пара может стать причиной высыпания "алмазной пыли" и "ледяных игл", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг, пятницу и субботу по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%, кое-где возможны высыпания "алмазной пыли" и "ледяных игл" – мельчайших ледяных кристаллов, иногда называемых осадками ясного неба, с общим количеством не более 1–2 миллиметров", – рассказал он.

Тишковец добавил, что к выходным из-за облаков будет выглядывать солнце.

Во вторник, 1 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье до 4 градусов мороза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. Температура воздуха в азиатской части страны превысит норму на 25 градусов.

