Синоптик спрогнозировал высыпание "алмазной пыли" в Москве к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице к концу недели влажность воздуха достигнет 90%, а вымерзание водяного пара может стать причиной высыпания "алмазной пыли" и "ледяных игл", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В четверг, пятницу и субботу по причине вымерзания водяного пара из атмосферы при высокой влажности воздуха, достигающей 90%, кое-где возможны высыпания "алмазной пыли" и "ледяных игл" – мельчайших ледяных кристаллов, иногда называемых осадками ясного неба, с общим количеством не более 1–2 миллиметров", – рассказал он.
Тишковец добавил, что к выходным из-за облаков будет выглядывать солнце.
Во вторник, 1 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье до 4 градусов мороза.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. Температура воздуха в азиатской части страны превысит норму на 25 градусов.
В Москву придет антициклон "Сибиряк"
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