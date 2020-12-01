Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 1 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, временами пройдет снег, сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – до 4 градусов мороза", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет зимняя погода. Сообщалось, что климатическая зима в столице наступит вместе с приходом календарной.

Ранее Роман Вильфанд назвал российские регионы с аномально теплой погодой на наступившей неделе. Температура воздуха в азиатской части страны превысит норму на 25 градусов.