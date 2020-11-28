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Названы регионы европейской России с самой опасной погодой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Синоптик сообщил, что на западе Архангельской и в Вологодской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождей. Такая же погодная ситуация прогнозируется в Ивановской и Ярославской областях.

"Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе. В ближайшие три дня на большей части округа снег, мокрый снег. А 29 ноября на юге округа – ледяной дождь", – заявил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что непогода обусловлена столкновением двух воздушных масс – умеренно-теплой и холодной. Кроме того, на разных высотах атмосферы отмечается различная температура. Данное явление и вызывает ледяные дожди.

Ранее москвичей предупредили о тумане и гололедице. В связи с непогодой водителям посоветовали снижать скорость и держать дистанцию.