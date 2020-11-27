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Москва 24

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Общество

17:15

Москвичей предупредили о тумане и гололедице

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в ближайшее время ожидаются туман и гололедица, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

"Местами в Москве в ближайшие 1–3 часа с сохранением до 10:00 28 ноября ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой сотрудники ведомства посоветовали водителям снижать скорость на дорогах и держать дистанцию. Кроме того, специалисты призвали избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что антициклон "Сибиряк" с середины следующей недели сместит циклон "Таня". По его словам, в столицу придет солнечная, сухая погода. Морозы усилятся до 7–12 градусов ночью и 2–7 градусов – днем.

Ранее сообщалось, что последствия циклона "Таня" в виде мокрого снега, дождя и слякоти сохранятся в столичном регионе до понедельника.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о сохранении снега, дождя и повышенной облачности в Москве до конца ноября.

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