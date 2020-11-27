Синоптик рассказал о последствиях циклона "Таня" для Москвы

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о последствиях циклона "Таня" для Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Метеоролог пояснил, что во время приближения к Скандинавии циклон "Таня" разделился на две части. Таким образом, появились два центра области низкого давления.

"Ничего опасного не видно. Все спокойно. Наиболее неблагоприятные его (циклона. – Прим. ред.) последствия – налипание мокрого снега, гололедица и гололед", – сказал Вильфанд.

Специалист отметил, что гололедица и гололед не будут слишком сильными. По этой причине они не представляют серьезной опасности.

"Если появится опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит", – заявил Вильфанд. Он также пообещал при необходимости переименовать циклон в "Татьяну".

Ранее Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях в ряде регионов РФ. В частности, в Красноярском крае и Якутии прогнозируется отклонение от нормы до 25 градусов.