Синоптик предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиян предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Спикер отметил, что в Красноярском крае и Якутии прогнозируется аномальное тепло.
"1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия", – пояснил Вильфанд.
В то же время, в Омскую и Новосибирские области придет аномальный холод. Температуры в указанных регионах будут ниже нормы на 6–7 градусов.
"Показатели температуры будут от 20 до 25 градусов со знаком минус ночные", – заявил синоптик.
В свою очередь, в южной половине европейской части России в ближайшие пять дней температура воздуха покажет нормальные значения. При этом в регионах севернее Москвы температура привысит норму на 4–5 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве сформируется постоянный снежный покров. Синоптик выразила надежду, что это произойдет к 1 декабря.
Сообщалось также, что на Москву надвигается циклон "Таня". В связи с этим МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице.
Циклон "Таня" атаковал Москву
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