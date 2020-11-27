Синоптик предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Спикер отметил, что в Красноярском крае и Якутии прогнозируется аномальное тепло.

"1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия", – пояснил Вильфанд.

В то же время, в Омскую и Новосибирские области придет аномальный холод. Температуры в указанных регионах будут ниже нормы на 6–7 градусов.

"Показатели температуры будут от 20 до 25 градусов со знаком минус ночные", – заявил синоптик.

В свою очередь, в южной половине европейской части России в ближайшие пять дней температура воздуха покажет нормальные значения. При этом в регионах севернее Москвы температура привысит норму на 4–5 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве сформируется постоянный снежный покров. Синоптик выразила надежду, что это произойдет к 1 декабря.

Сообщалось также, что на Москву надвигается циклон "Таня". В связи с этим МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице.