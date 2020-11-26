Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в ближайшие дни температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает RT.
"Сейчас мы будем находиться под влиянием циклона, который будет идти от Ботнического залива через Карелию, дальше к Санкт-Петербургу, центр его немного западнее Москвы, но достаточно близко к нам. Погода у нас будет теплой", – отметила Макарова.
Синоптик подчеркнула, что в пятницу, 27 ноября, циклон окажется максимально близко к столице. При этом ожидаются юго-западный ветер и облачность, а также небольшие осадки. Местами возможен мокрый снег с дождем, гололед и налипание мокрого снега.
"В Москве – от -1 до +1, а по области – от -3 до +2. Теплая ночь на субботу, температура такая же, как и днем в пятницу. В выходные дневная температура – 0... +2 в Москве, по области – от -2 до +3 градусов с небольшими осадками, местами гололедица. В ночь на воскресенье – от -2 до 0, по области – от -5 до 0", – уточнила Макарова.
Она добавила, что температура воздуха в ночь на понедельник составит от -3 до +2 градусов, а далее – от -5 до 0 градусов. При этом днем в понедельник температура воздуха составит от -1 до +4, во вторник – от -3 до +2. Резкой смены погоды, по словам метеоролога, не предвидится.
Ранее сообщалось, что циклон "Таня" скоро принесет в столицу мокрый снег и гололедицу. Синоптики также прогнозируют температурные "ледяные качели", при которых днем столбики термометров показывают плюсовые значения, а ночью – минусовые. В связи с этим ожидается образование гололедицы.
На столицу надвигается циклон "Таня"
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