Циклон "Таня" приближается к Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Циклон "Таня" скоро принесет в столицу мокрый снег и гололедицу. Об этом рассказали синоптики в эфире телеканала Москва 24.
В настоящий момент циклон влияет на погоду в Санкт-Петербурге. Прошедшей ночью там шел сильный снег.
Циклон пришел в Россию из Скандинавии. "Таня" также повлияла на погодные условия в Хельсинки и Таллине.
По данным метеорологов, циклон для столицы менее опасен, чем для Санкт-Петербурга.
"Во второй половине дня ожидается снег, снег с дождем, усиление ветра и весь перечень неблагоприятных погодных процессов, которые связаны с приходом атмосферного фронта", – сообщил штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин.
Кроме того, синоптики прогнозируют температурные "ледяные качели", при которых днем столбики термометров показывают плюсовые значения, а ночью – минусовые. В связи с этим ожидается образование гололедицы.
"Ночью может быть минусовая температура. Учитывая тот факт, что в этот момент начнутся сильные осадки, то в пятницу это может привести к гололедице, что, конечно, провоцирует травмоопасность. Дальше установится более теплый температурный фронт", – рассказала сотрудник лаборатории климатологии Института географии РАН Дарья Бокучава.
В настоящий момент температура воздуха в Москве составляет 0 градусов. Сообщается, что этот показатель будет держаться в течение дня. Однако вечером и ночью температура может подняться до +3 градусов.
Ранее замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в первые дни зимы в Москве ожидается теплая погода. В частности, 1 декабря температура воздуха составит +4 градуса, 2 декабря – от +2 до +3 градусов.
К наступлению непогоды в столице готовы городские службы столицы.
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