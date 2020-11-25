Небольшие осадки и похолодание ожидают москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ближайшие выходные в Москве ожидаются небольшие осадки, в воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов Цельсия, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни у нас атмосферное давление повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами будут приниматься небольшие осадки. 29 ноября это будет небольшой снег, тоже местами. Температура воздуха в субботу в ночные часы: минус 1 – плюс 1, дневная температура: 0 – плюс 2. Юго-западный ветер, 5–10 метров в секунду", – сообщила Позднякова, ее слова приводит РИА Новости.
Синоптик отметила, что в воскресенье в течение суток температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 при северо-восточном и восточном ветре, который будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Во время этого похолодания может ненадолго выглянуть солнце.
По словам Поздняковой, несмотря на похолодание, температура будет держаться выше климатической нормы на 3-4 градуса.
Ранее Гидрометцентр сообщил об объявлении желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Это связано с гололедом.
"Утро": в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
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