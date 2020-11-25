Москвичам обещают снежную атаку, ледяной дождь и гололед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Снежная атака, переходящая в ледяной дождь, и гололед ждут москвичей в четверг, 26 ноября. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в четверг утром москвичей будут ждать скользкие дороги и тротуары.

"В ближайшую ночь в Москве в связи с тем, что к нам заглянет промежуточный гребень антициклона, в облаках появятся какие-то неустойчивые прояснения, будет без осадков. Ночью в Москве подморозит до -1... -3 градусов. По области – 0... -5, то есть слабая отрицательная температура. И, естественно, вся влага, которая сейчас на земле, вот этот подтаявший снег, талая вода – все это схватится тонкой коркой льда. Это всего лишь слабая гололедица, но тем не менее где-то будет скользко и небезопасно", – рассказал Тишковец.

По его словам, до обеда в четверг никаких осадков не ожидается. А вот во второй половине дня в связи с приближением теплого атмосферного фронта погода начнет портиться. "Где-то после 15-16 часов зарядят влажные, хорошие снегопады. Снежная атака продлится примерно до 19-20 часов. А вечером в районе 20-21 часов мокрый снег начнет переходить в ледяной дождь. Он будет не только в Москве, а протянется тонкой полоской от Дмитрова до Серпухова, то есть практически через весь столичный регион", – рассказал представитель "Фобоса".

По его словам, от ледяного дождя при температуре, которая будет держаться в четверг около нуля, "капельки дождя будут тут же мгновенно замерзать и превращаться в гололед". "И это будет уже гололед. Но этот ледяной дождь будет идти в Москве не больше одного часа. Льда много не успеет намерзнуть, поэтому без особых катаклизмов это все пройдет. Но все равно нужно быть бдительными", – предупредил Тишковец.

Синоптик посоветовал пешеходам 26 ноября выбирать обувь с противоскользящей подошвой.

"А автомобилистам надо иметь в виду тот факт, что тормозной путь при гололеде или гололедице увеличивается в несколько раз. То есть скорость автомобиля при такой ситуации ни в коем случае не должна превышать 70 километров в час. При этой скорости длина тормозного пути в такую погоду превышает 100 метров. Поэтому нужно быть очень аккуратными в этой ситуации. Она будет кратковременная, но тем не менее с кем-то может сыграть очень злую шутку", – пояснил Тишковец.

Эксперт добавил, что ожидающиеся в четверг снегопады могут добавить к снежному покрову в Москве около 1-2 сантиметров.