Фото: Москва 24/Никита Симонов
Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве. При ухудшении погодных условий проезжую часть, тротуары и дворовые территории обработают противогололедными материалами, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Согласно прогнозам, в ближайшие часы в столице температура воздуха опустится ниже нуля градусов, возможен мокрый снег. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – не укрываться от непогоды под шаткими конструкциями и деревьями.
Ранее метеорологи сообщили москвичам о приближающемся циклоне "Таня", из-за которого погода начнет портиться с 26 ноября.
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который продлится до утра 26 ноября. "Туман с ухудшением видимости до 300–800 метров продлится с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.
ЦОДД также предупредил москвичей о сильной гололедице вечером 25 ноября и призвал водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать на дороги.
Циклон "Таня" принесет в Москву снег с дождем
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