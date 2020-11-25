В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который продлится до утра 26 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Туман с ухудшением видимости до 300–800 метров продлится с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября", – говорится в сообщении.

Синоптики также призывают жителей столицы и области быть внимательнее из-за гололедицы, которая образуется 26 ноября. Также в четверг температура воздуха может понизиться до минус 2 градусов и пойдет мокрый снег с дождем.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о сильной гололедице вечером 25 ноября и призвал водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать на дороги.

Также метеорологи сообщили москвичам о приближающемся циклоне "Таня", из-за которого погода начнет портиться с 26 ноября.