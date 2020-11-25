ЦОДД предупредил московских водителей о сильной гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), предупреждает москвичей о сильной гололедице вечером 25 ноября и призывает водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать на дороги.

"Настоятельно просим водителей, не сменивших летнюю резину, не выезжать сегодня на дороги. Соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения и будьте внимательны – на дорогах гололедица", – говорится в сообщении ЦОДД.

В организации предупредили о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции, а также напомнили, что манера управления автомобилем зимой значительно отличается от летней.

"На заснеженной дороге машину может заносить, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому автомобилям необходимо хорошее сцепление с асфальтом, которое могут обеспечить только зимние шины", – объяснили в ЦОДД.

Там уточнили, что для помощи водителям на столичных дорогах работают 27 экипажей "Дорожного патруля". Также за ситуацией на дорогах постоянно следит дежурная смена ситуационного центра, при необходимости управляя светофорами и передавая оперативным службам сведения о ДТП и других происшествиях.

Ранее Гидрометцентр сообщил об объявлении желтого уровня погодной опасности в столичном регионе в связи с гололедом.

В пресс-службе управления МЧС России по Подмосковью также сообщили, что до утра четверга в области ожидается туман и гололедица.