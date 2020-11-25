Жителей Подмосковья предупредили о тумане и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области до утра четверга ожидается туман и гололедица, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Подмосковью.

"Туман с видимостью 300-800 метров ожидается в ближайший час и сохранится до 10:00 26 ноября. Также синоптики предупреждают, что в среду после 18:00 температура опустится ниже нуля и образуется гололедица", – говорится в сообщении.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, сколько продлится оттепель в Москве. Эксперт отмечала, что в ближайшие пять дней погода не изменится.

Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о падении атмосферного давления. Сообщалось, что на текущей неделе показатель будет колебаться.