Облачная с прояснениями погода установится в Москве в среду

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 25 ноября. Об этом передает сайт "Метеоновости".
Как отмечают синоптики, в некоторых районах города могут пройти небольшие осадки.
"Максимальная температура воздуха в столице и по области составит от -1 до плюс +2 градусов", – сообщается на сайте.
Днем также будет дуть северо-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба
Метеорологи предупреждают, что в городе сохранится не комфортная, влажно-прохладная погода. При этом в воздухе продолжит отмечаться недостаток кислорода.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, сколько продлится оттепель в Москве. Эксперт отмечала, что в ближайшие пять дней погода не изменится.
Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о падении атмосферного давления. Сообщалось, что на текущей неделе показатель будет колебаться.
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