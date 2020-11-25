Облачная с прояснениями погода установится в Москве в среду

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в среду, 25 ноября. Об этом передает сайт "Метеоновости".

Как отмечают синоптики, в некоторых районах города могут пройти небольшие осадки.

"Максимальная температура воздуха в столице и по области составит от -1 до плюс +2 градусов", – сообщается на сайте.

Днем также будет дуть северо-западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба

Метеорологи предупреждают, что в городе сохранится не комфортная, влажно-прохладная погода. При этом в воздухе продолжит отмечаться недостаток кислорода.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, сколько продлится оттепель в Москве. Эксперт отмечала, что в ближайшие пять дней погода не изменится.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о падении атмосферного давления. Сообщалось, что на текущей неделе показатель будет колебаться.