Слякотная погода и мокрый снег ожидаются в Москве на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дожди и мокрый снег будут идти в столице на этой неделе практически каждый день, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Синоптики отметили, что погодные условия будут определяться западно-восточным переносом воздушных масс. Это означает, что из Атлантики в Европейскую часть России будет поступать относительно теплый влажный воздух.
"А поскольку температура воды сейчас в пределах 5-6 градусов, то над океаном нагревается и воздух, и его выносит сюда. Он немного охлаждается, и в центр Европейской части он приходит с температурой плюс 1–3 градуса, и в ночные часы охлаждается до 0 – минус 2 градусов", – заявили в "Фобосе".
В связи с этим средняя температура воздуха на этой неделе в Москве составит +1... +3 градуса. Ночью столбики термометров будут опускаться до показателей -1... +1 градус.
"При этом практически ежедневно будут идти небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ожидается порывистый ветер западной четверти", – сообщили синоптики.
Отмечается, что относительная влажность в столице будет очень высокой. Ее показатели составят 80-95%. Атмосферное давление сохранится на низком уровне, в пределах 743–748 миллиметров ртутного столба.
По словам синоптиков, на этой неделе в столице ожидается слякотная и облачная погода. В центре "Фобос" отметили, что такие условия сохранятся в Москве до конца недели.
23 ноября в столице ожидается снегопад. Температура воздуха составит 0... +2 градуса. При этом в Москве ожидается юго-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
В связи с текущими погодными условиями на улицы столицы вывели специализированную коммунальную технику. Сообщалось, что в Москве проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий.
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