Снежный покров в Москве может вырасти на 2-4 сантиметра за ночь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам синоптиков, снежный покров в Москве к утру 23 ноября может увеличится на 2-4 сантиметра. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"...ночью подойдет еще одна зона "снежной погоды", снег повалит вновь, и прирост снежного покрова к утру 23 ноября может составить еще 2-4 см", – предупредили метеорологи.

На дорогах возможно образование снежного наката. Из-за температуры воздуха на уровне от 0 до минус 2 градусов на отдельных участках может появится гололед.

Эксперты рассказали, что за три часа с 15:00 до 18:00 в Москве выпало 2 миллиметра осадков. Из-за снегопада в отдельных районах видимость упала до 1 километра. Прирост снежного покрова составил 1-2 сантиметра.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о снегопаде и усилении ветра в Москве вечером воскресенья, 22 ноября. Сообщалось, что это следствие прихода в столицу циклона "Сара". На улицу была выведена специализированная техника для противогололедной обработки.

