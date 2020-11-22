В Москве приступили к противогололедной обработке

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Специализированную коммунальную технику вывели на улицы Москвы для противогололедной обработки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"С началом снегопада городские службы проводят противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог – мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что обработка также применяется на площадках торможения у остановок общественного транспорта.

По данным столичного метеобюро, осадки сохранятся в Москве до полудня понедельника, а высота снежного покрова может составить 3-4 сантиметра.

Ранее в Гидрометцентре России объявили, что на столицу надвигается метель, которая начнется вечером 22 ноября из-за циклона "Сара". Ветер усилится до 15-17 метров в секунду, а высота снежного покрова вырастет на 2-5 сантиметров по городу.

