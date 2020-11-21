На столицу надвигается циклон "Сара"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На столичный регион надвигается циклон "Сара". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца.

С субботу на воскресенье погода в столице будет пасмурной, однако осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют ночью легкий мороз до минус 4 градусов. В воскресенье днем начнется снег, а с усилением ветра начнется метель.

"Дневная температура в мегаполисе не превысит ноль – минус 2. Ветер южной четверти 5–10 метров в секунду, вечером порывистый", – сообщил Тишковец.

По словам эксперта, "Сара" усилится в ночь на понедельник. Утром 23 ноября видимость будет менее 1 километра, а на дорогах образуются заносы. Также Тишковец рассказал, что понизится атмосферное давление: это может сказаться на самочувствии людей с высокой метеочувствительностью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в европейскую часть России придут температуры около и выше нормы.