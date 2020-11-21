Гидрометцентр рассказал о погоде в европейской России на неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в европейскую часть России придут температуры около и выше нормы.

Как заявил метеоролог, вся территория страны будет находиться под воздействием Атлантических воздушных масс.

"На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге – около нормы", – сказал Вильфанд РИА Новости.

При этом он добавил, что в умеренных широтах прогнозируется превышение нормы на 2-3 градуса, а на азиатской территории страны – на 12-15 градусов.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что на западе европейской территории РФ образуются "метеокачели" с метелями и гололедицей.

Ранее синоптики предупредили москвичей о повторении ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько дней подряд.