Синоптики пообещали москвичам снежные выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снегопады, гололедицу и температурные перепады прогнозируют синоптики в столичном регионе в выходные. Об этом сообщает Росгидромет.
Мокрый снег будет идти в Москве и области до 6 утра субботы, 21 ноября. Синоптики предупреждают, что местами может образоваться налипание снега и гололедица.
"Фон атмосферного давления повышенный, 756 миллиметров ртутного столба, что на 5–7 единиц выше нормы", – отметили в Росгидромете.
22 ноября в Москве сохранится облачная погода, днем ожидается снег. По словам синоптиков, ночью температура упадет до минус 4 градусов, днем может подняться до слабой оттепели. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
Также в Росгидромете отметили, что москвичей ждут скачки атмосферного давления.
"Колебания могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", – предупредили горожан синоптики.
В Москве коммунальные службы уже приступили к противогололедной обработке дорожных объектов. Сотрудники коммунальных служб начинают сплошное подметание проезжей части с последующей противогололедной обработкой через два часа после начала снегопада.
Москва 24 рассказала о погоде в разных районах столицы
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