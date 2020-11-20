Синоптики пообещали москвичам снежные выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снегопады, гололедицу и температурные перепады прогнозируют синоптики в столичном регионе в выходные. Об этом сообщает Росгидромет.

Мокрый снег будет идти в Москве и области до 6 утра субботы, 21 ноября. Синоптики предупреждают, что местами может образоваться налипание снега и гололедица.

"Фон атмосферного давления повышенный, 756 миллиметров ртутного столба, что на 5–7 единиц выше нормы", – отметили в Росгидромете.

22 ноября в Москве сохранится облачная погода, днем ожидается снег. По словам синоптиков, ночью температура упадет до минус 4 градусов, днем может подняться до слабой оттепели. Кроме того, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Также в Росгидромете отметили, что москвичей ждут скачки атмосферного давления.

"Колебания могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", – предупредили горожан синоптики.

В Москве коммунальные службы уже приступили к противогололедной обработке дорожных объектов. Сотрудники коммунальных служб начинают сплошное подметание проезжей части с последующей противогололедной обработкой через два часа после начала снегопада.