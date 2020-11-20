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Москва 24

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Общество

03:58

Москвичей предупредили о повторении ледяных дождей

общество погода город

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ледяные дожди могут вновь пройти в столице на следующей неделе. Об этом сообщил центр погоды "Фобос".

Синоптики отметили, что из-за установившейся в регионе оттепели осадки начнут переходить в снег, поэтому возможно его налипание на провода и ветви деревьев.

В выходные немного похолодает, но в понедельник температура снова повысится и сложатся условия для формирования ледяных дождей, говорится в сообщении.

По данным метеорологов, они могут продолжаться несколько дней подряд. Первые в нынешнем сезоне ледяные дожди прошли в столичном регионе в ночь на 19 ноября.

Гидрометцентр ранее сообщил, что до конца недели в Москве прогнозируются сильный ветер, снегопад и гололедица.

На улицах Москвы из-за ледяных дождей образовался каток

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