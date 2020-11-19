В Москве прошел ледяной дождь. Как столица справилась с непогодой

На Москву обрушился ледяной ливень

Снег и ледяной дождь прошли в Москве ночью, что привело к образованию гололеда. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, снежная погода в столице сохранится до конца недели.

Спасатели просят водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов не торопиться. Как столица справляется с непогодой – в материале Москвы 24.

Городские службы

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности.

Власти города обеспечивают необходимые условия для нормальной жизнедеятельности в городе, нормального движения автомобильного транспорта и пешеходов. Сейчас круглосуточно работают более 1,5 тысячи бригад аварийной службы.

Службы энергетических компаний переведены в повышенную готовность. Также подготовлены дизельные генераторы на случай обрыва проводов.

На шоссе Энтузиастов (в районе 3-й Владимирской улицы) дерево опустилось на контактную сеть. В связи с этим задерживались трамваи № 36, 37, 38, 43.

Железнодорожное сообщение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Несколько пригородных электричек задерживаются на Ленинградском, Курском и Рижском направлениях Московского узла из-за ухудшения погоды и обледенения контактной сети. Железнодорожники делают все возможное по сокращению времени задержек и вводу поездов в график. В РЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.



Авиасообщение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские аэропорты сейчас работают штатно. В то же время, согласно сервису "Яндекс. Расписания", утром 19 ноября было задержано и отменено около 30 рейсов.

В Шереметьево отменили 11 рейсов, в Домодедово 4 вылета отменены, 3 – задержаны. Во Внуково из-за сложных погодных условий отменили 4 рейса, 7 вылетов перенесли.

ЦОДД предупреждает

В Центре организации дорожного движения предупредили водителей о возможной гололедице в вечернее время и призвали не выезжать на дороги на летней резине.

В ЦОДД подчеркнули, что многие водители успели отвыкнуть от снежных заносов и скользкой дороги. Специалисты напомнили, что вождение в зимний период требует от водителя особой концентрации. Автомобилистов призвали не выезжать на дороги, если автолюбитель не сменил резину, чтобы не спровоцировать аварию.

