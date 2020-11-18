Автоэксперт дал советы, как в Москве доехать на летней резине домой в непогоду

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев рассказал Москве 24, как добраться с работы до дома на летней резине, если в городе резко испортилась погода.
Ранее в столичном главке МЧС предупредили москвичей, что с вечера 18 ноября на утро 19 ноября ожидается сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, сообщили в Росгидромете.
"Но нужно помнить, что в этот момент есть беда с тормозами не только у водителя на летней резине, но и у всех окружающих его участников дорожного движения. А так как ты едешь медленнее остальных, вероятность ДТП достаточно велика", – предупреждает Бахарев.
Эксперт добавил, что, если автолюбитель в непогоду поехал на летней резине, он обязательно должен включить аварийку и не выключать ее вплоть до места назначения. Двигаться Бахарев рекомендует в средних рядах, так как они идут более равномерно.
Специалист напомнил, что в холодную погоду также следует пользоваться незамерзайкой. Из-за относительно теплых температур у многих водителей до сих пор в омывателе находится обычная вода.
"Но это я говорю о случаях геройства. Мое решение в данной ситуации было бы простым. Если условия настолько плохие, что я рискую своим здоровьем, временем, автомобилем, то вызвал бы эвакуатор и отогнал машину на нем", – говорит Бахарев.
Если в перегоне автомобиля нет особой необходимости, для безопасности все же лучше воспользоваться общественным транспортом, резюмировал собеседник Москвы 24.
Среди прочих советов, которые дают эксперты для автомобилистов, не успевших вовремя "переобуть" машину, также рекомендация слегка спустить шины. Таким образом меньшее давление не сильно, но улучшит сцепление с поверхностью.
Вместе с тем в МЧС посоветовали горожанам парковать свои автомобили подальше от деревьев. Пешеходам необходимо остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций. В метель безопаснее надевать одежду со светоотражающими элементами, подчеркнули в ведомстве.
В связи с надвигающейся непогодой московские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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