Синоптики рассказали, когда в Москве сформируется снежный покров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Устойчивый снежный покров сформируется в Москве к утру субботы, сообщает портал "Метеоновости".

По словам экспертов, снегопад начнется в пятницу, 20 ноября.

"Днем 20 ноября столица окажется в зоне холодного атмосферного фронта", – поясняют специалисты.

Ночью снегопад усилится, при отрицательных температурах осадки таять не будут.

"К утру субботы сформируется снежный покров высотой 2–4 сантиметра", – поделились синоптики.

Однако эксперты отметили, что, скорее всего, позже снег растает.

Ранее в Росгидромете рассказали об опасных последствиях ледяных дождей. Следствием такого типа осадков может стать гололедица. Также вероятны обрывы проводов из-за образования наледи.