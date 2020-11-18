Мокрый снег ожидается в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

В столице в среду, 18 ноября, ожидается переменная облачность, вечером пройдет небольшой мокрый снег, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня большую часть дня в Москве при переменной облачности обойдется без осадков, но уже вечером пойдет небольшой мокрый снег. Температура в городе ноль – минус 2, в Подмосковье от минус 4 до плюс 1", – рассказала Волосюк РИА Новости.

По ее словам, ветер подует южный, юго-западный, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о ледяных дождях. Лед толщиной 0,5–1,5 миллиметра будет замечен на деревьях, дорогах, линиях электропередачи, отметили синоптики.

Также специалисты рассказали о приходе в столицу декабрьских морозов. Эксперт заявил, что погода будет определяться влиянием антициклона.

