Синоптик предупредил москвичей о приходе декабрьских морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Декабрьские морозы придут в Москву 17 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он рассказал, что погода в столице будет определяться влиянием антициклона. При этом, по его словам, осадков не ожидается.

Столбики термометров в Москве покажут от -1 до -3 градусов, а в Подмосковье – от 0 до -5. Атмосферное давление будет меняться мало и сохранится высоким – 763 миллиметра ртутного столба.

Тишковец отметил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. В Москве столбики термометров опустились до 6,7 градуса мороза, а по области местами температура понижалась до минус 10 градусов.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее рассказал, что осадки "в твердой фазе" ожидаются в третьей декаде ноябре, когда установятся устойчивые отрицательные температуры.