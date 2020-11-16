Снежный покров установится в Москве в конце ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Снежный покров установится в столице не раньше третьей декады ноября, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, на европейской территории России снежный покров появился уже во многих местах. Что касается Москвы, в ближайшие дни похолодает еще больше, однако 19–20 ноября ожидается слабый плюс, поэтому до 20–21 ноября снежного покрова не будет.

"В третьей декаде ожидаются устойчивые отрицательные температуры, и осадки уже будут в твердой фазе. В декабре уже точно будет лежать снег", – пообещал синоптик.

Он подчеркнул, что снег в этом году установится с опозданием из-за аномально теплой погоды. Он напомнил, что обычно переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений происходит после 10 ноября. Сегодня уже 16 ноября, и будет относительно первый холодный день, заявил синоптик.

Варакин добавил, что температура в Москве в первую половину ноября превышала климатическую норму на 2–6 градусов.

Синоптики ранее заявили, что в Москве наступила метеорологическая зима. По их словам, до этого момента с начала ноября температура еще не опускалась ниже нуля градусов.

Понедельник в Москве может стать самым холодным днем осени. Ожидается, что дневная температура в городе опустится до -2 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам радостную погоду. Как пояснил синоптик, такая погода будет обусловлена приходящим в Москву антициклоном.