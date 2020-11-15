Синоптик призвал не ждать снега в центре европейской части РФ в ближайшее время

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал не ждать снега в центре европейской части России в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист пояснил, что снег уже выпал на севере европейской территории страны, в Коми и Архангельской области. Кроме того, снег появился в Приволжье и Заволжье.

"На остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие 5–7 дней. Нет в прогнозах слова снег или снегопад", – заявил Вильфанд.

Специалист объяснил, что антициклон, определяющий погоду на юге и в центре Европейской России, не создает условия на выпадения снега. При этом в ночные часы здесь прогнозируются минусовые температуры. В некоторых районах столбики термометров могут опуститься до -10 градусов.

"Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. <...> Поэтому не видно снежного покрова", – подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что в среднем снежный покров в центре Европейской России устанавливается в конце ноября.

Ранее Минтранс Подмосковья предупредил водителей о гололедице на дорогах в ночь на 15 ноября. Сообщалось, что температура воздуха в регионе может опуститься до 2 градусов ниже нуля.