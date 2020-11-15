Подмосковных водителей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило подмосковных водителей о гололедице на дорогах в ночь на 15 ноября. Об этом сообщается в официальном Instagram ведомства.

В Минтрансе отметили, что в ночь на воскресенье температура воздуха в регионе может опуститься до 2 градусов ниже нуля.

"В некоторых округах возможны осадки и гололедица", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ночью на подмосковных дорогах будут осуществлять дежурство дорожные службы. В министерстве дополнительно попросили водителей сохранять предельную внимательность на дорогах.

"Не выезжайте на летней резине, соблюдайте скоростной режим!" – попросили в Минтрансе.

Ранее синоптики предупредили о гололедице жителей Москвы. Сообщалось, что предупреждение действует с 21:00 14 ноября до 21:00 16 ноября.