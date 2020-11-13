Синоптики предупредили москвичей о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 21:00 14 ноября до 21:00 16 ноября. В Московской области предупреждение продлено до 12:00 15 ноября.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на следующей неделе в столичном регионе прогнозируются минусовые температуры.

По его словам, в понедельник, 16 ноября, в городе будет около +2...-3 градусов. Во вторник воздух в городе может понизиться до -4 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что небольшой снег выпадет в Москве в воскресенье. При этом снежного покрова не образуется. Температура воздуха составит -1... +1 градус ночью и 0... +2 градуса – днем. В субботу же осадков не ожидается, а столбики термометров остановятся на отметке +1... +3 градуса в дневное время суток.

